Live-Action Moana Gagal Pikat Kritikus Usai Raih Skor Rendah di Rotten Tomatoes Jelang Penayangan Resmi

JawaPos.com - Film live-action Moana menerima penilaian kurang memuaskan dari kalangan kritikus menjelang penayangan perdananya.

Dilansir dari laman Forbes pada Kamis (9/7), Berdasarkan agregator ulasan Rotten Tomatoes, film tersebut hanya memperoleh skor kritikus sebesar 32 persen.

Capaian itu menempatkan Moana sebagai salah satu adaptasi live-action Disney dengan penilaian kritikus terendah hingga saat ini.

Banyak kritikus menilai film tersebut terlalu mempertahankan alur, adegan, dan dialog dari versi animasinya tanpa menawarkan pembaruan yang berarti.

Kondisi itu membuat adaptasi live-action dinilai tidak memberikan pengalaman berbeda dibandingkan film asli. Kritik tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya skor ulasan para kritikus.

Di sisi lain, penampilan Catherine Laga’aia mendapat apresiasi karena dianggap mampu menghidupkan karakter utama dengan baik. Namun, penampilan Dwayne Johnson sebagai Maui dinilai kurang maksimal oleh sebagian pengulas.

Visual film juga menjadi sorotan karena dianggap terlalu bergantung pada efek layar hijau sehingga kehilangan kekayaan visual yang dimiliki versi animasi.