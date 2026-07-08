Teaser Perdana BoBoiBoy Movie 3: Ghost of Gur'latan Resmi Dirilis

JawaPos.com – Monsta Studios resmi merilis teaser perdana BoBoiBoy Movie 3: Ghost of Gur'latan, memperlihatkan petualangan baru BoBoiBoy yang kali ini hadir dengan nuansa jauh lebih gelap dan penuh misteri.

Teaser tersebut telah diunggah melalui kanal YouTube resmi BoBoiBoy dan langsung menarik perhatian para penggemar di berbagai negara.

Berdurasi sekitar 90 detik, dibuka dengan suasana mencekam yang berbeda dari film-film sebelumnya.

Lanskap yang suram, kemunculan sosok misterius, hingga pertarungan berskala besar menjadi sinyal bahwa ancaman kali ini akan menjadi salah satu yang paling berbahaya yang harus dihadapi BoBoiBoy.

Teaser juga memperlihatkan peningkatan kualitas animasi yang lebih sinematik. Efek visual, pencahayaan, hingga koreografi pertarungan tampak lebih detail, menunjukkan ambisi Monsta Studios untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih spektakuler di layar lebar.

Momen yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan sosok Gur'latan, karakter yang menjadi pusat konflik dalam film ketiga ini.

Meski belum banyak detail yang diungkap, kehadirannya memberikan kesan bahwa BoBoiBoy akan menghadapi musuh dengan kekuatan dan ancaman yang belum pernah ia hadapi sebelumnya.