Plus Minus Menonton Drama China yang Saat Ini Makin Digandrungi

JawaPos.com - Drama China yang juga populer disebut C-Drama dalam beberapa tahun belakangan semakin mencuri perhatian para penonton di Tanah Air. Tidak hanya karena kisah romantisnya, drama asal Tiongkok ini juga dikenal memiliki visual menarik, cerita kolosal yang epik, hingga karakter utama yang mampu membuat penonton bikin sulit berhenti menonton.

Kehadiran platform streaming digital membuat akses terhadap Drama China jadi semakin mudah. Berbagai judul populer mulai dari genre romantis, sejarah, fantasi, hingga thriller kini bisa dinikmati kapan saja.

Namun di balik popularitasnya tersebut, ada sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui sebelum mulai mengikuti serial dari Negeri Tirai Bambu ini. Berikut plus minus Drama China yang perlu diketahui:

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1. Cerita Beragam dengan Dunia yang Berbeda

Salah satu daya tarik terbesar drama China adalah variasi ceritanya. Penonton tidak hanya disuguhi kisah cinta modern, tapi juga cerita berlatar kerajaan, dunia persilatan, hingga fantasi dengan unsur mitologi.

Cerita tentang xianxia (fantasi yang terinspirasi budaya Tao dan mitologi Tiongkok) dan wuxia (cerita pendekar dan bela diri) menjadi ciri khas yang sulit ditemukan di drama negara lain.

Konsep dunia yang luas membuat banyak drama China memiliki cerita yang terasa lebih kompleks dan penuh konflik.

2. Visual dan Produksi yang Semakin Berkualitas