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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 23.50 WIB

Kang Tae Oh dan Won Ji An Resmi Jadi MC KM Chart Awards 2026

Ilustrai photo dari x @soompi

 

 
JawaPos.com - Dunia hiburan Korea Selatan kembali menghadirkan kabar yang menggembirakan bagi para penggemar.
 
Aktor berbakat Kang Tae Oh dan aktris menawan Won Ji An resmi ditunjuk sebagai pembawa acara utama dalam ajang bergengsi KM Chart Awards 2026.
 
Pengumuman ini langsung menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta K-Pop maupun K-Drama.
 
Pemilihan Kang Tae Oh dan Won Ji An dinilai sebagai langkah yang tepat karena keduanya merupakan sosok yang sedang bersinar di industri hiburan Korea.
 
Popularitas mereka yang terus meningkat membuat kehadiran mereka sebagai MC semakin dinantikan oleh para penggemar dari berbagai negara.
 
Kang Tae Oh dikenal sebagai aktor yang memiliki pesona hangat dan kemampuan akting yang memukau.
 
Berbagai peran yang ia mainkan berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi penonton, sehingga namanya semakin dikenal luas di tingkat internasional.
 
Kini, ia siap menunjukkan sisi lain dirinya sebagai pembawa acara dalam sebuah ajang penghargaan musik bergengsi.
 
Di sisi lain, Won Ji An tampil sebagai salah satu aktris muda yang berhasil mencuri perhatian berkat bakat dan karismanya.
 
Dengan pembawaan yang elegan serta kepribadian yang menawan, ia dipercaya mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan menyenangkan selama acara berlangsung.
 
Kolaborasi antara Kang Tae Oh dan Won Ji An diprediksi akan menghasilkan chemistry yang menarik di atas panggung.
 
Keduanya memiliki karakter yang saling melengkapi, sehingga dapat menciptakan interaksi yang hangat sekaligus menghibur para penonton yang hadir maupun yang menyaksikan dari berbagai belahan dunia.
 
Sebagai salah satu ajang penghargaan musik yang prestisius, KM Chart Awards selalu menjadi momen yang dinanti oleh para penggemar K-Pop.
 
Acara ini memberikan apresiasi kepada para artis, grup musik, dan karya terbaik yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan industri musik Korea sepanjang tahun.
 
Selain menjadi malam penghargaan, KM Chart Awards juga dikenal sebagai panggung yang menghadirkan berbagai penampilan spektakuler dari para idola ternama.
 
Kehadiran Kang Tae Oh dan Won Ji An sebagai MC diharapkan dapat menambah kemeriahan acara sekaligus memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi para penonton.
 
Dengan perpaduan profesionalisme, pesona, dan popularitas yang dimiliki keduanya, Kang Tae Oh dan Won Ji An diyakini akan membawa energi baru bagi KM Chart Awards 2026.
 
Para penggemar pun menantikan momen ketika kedua bintang tersebut tampil bersama di atas panggung dan menciptakan malam penghargaan yang penuh kenangan serta tak terlupakan.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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