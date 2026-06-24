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Abdul Rahman
Rabu, 24 Juni 2026 | 18.30 WIB

Spiritualitas Tio Pakusadewo Ditempati di Balik Jeruji Besi

Tio Pakusadewo ikut terlibat memperkuat sinetron religi Para Pencari Tuhan. (Instagram @parapencarituhanppt.sctv) - Image

Tio Pakusadewo ikut terlibat memperkuat sinetron religi Para Pencari Tuhan. (Instagram @parapencarituhanppt.sctv)

JawaPos.com - Aktor Tio Pakusadewo mengalami perubahan besar secara spiritualitas sejak beberapa tahun belakangan. Dia jadi rajin melaksanakan shalat 5 waktu, bahkan setiap hari selalu shalat Subuh secara berjamaah di masjid.

Perubahan Tio Pakusadewo lebih mendekatkan diri kepada Tuhan tidak lepas dari tempaan hidup dan pengalaman spiritual saat berada di balik jeruji besi ketika terjerat permasalahan hukum. Tio mengaku belajar agama di dalam penjara dari terpidana kasus terorisme, Ali Imron, yang disebut orang-orang di sana sebagai ustadz.

Tio Pakusadewo mengaku belajar membaca Alquran dari Ali Imron di dalam penjara. Dia diajari dari titik nol membaca Huruf Hijaiyah hingga bisa membaca ayat Alquran.

"'Mau belajar ngaji nggak? Eh, pernah ngaji nggak? Mau saya ajarin?," cerita Tio Pakusadewo menirukan perkataan Ali Imron kepada dirinya, di salah satu program televisi.

Mau diajarkan mengaji oleh Ali Imron, Tio tentu tidak menolak. Dia pun bersedia belajar mengaji di dalam penjara. Sejak saat itu, dia mulai menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal selama puluhan tahun Tio Pakusadewo tidak pernah menyentuh kitab suci Alquran.

"Nah, dari situ saya mulai baca ayat yang disarankan. Hebatnya di penjara itu, saya bisa menghapal ayat kursi, menghapal surah-surah. Setelah keluar pun saya masih menghapal surah Al-A'la," ujar Tio Pakusadewo.

Menurut Tio, kemampuannya membaca surah-surah pendek setelah puluhan tahun tidak pernah melakukannya merupakan bukti kasih sayang Allah kepada dirinya. Tio Pakusadewo bersyukur di sisa hidupnya diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada agama dan Tuhan.

"Ya Tuhan, saya mohon maaf," kata Tio Pakusadewo sedih.

"Kalau di film ini adegan tikungan yang terakhir. Mungkin sudah saatnya saya berbenah semuanya, yang di dalam terutama. Berbenah diri," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
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