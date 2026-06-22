Song Weilong Raih People's Choice Award di Global OTT Awards 2026, Peran Lin Yusen di Shine on Me Tuai Pengakuan Dunia

Ilustrasi gambar dari pinterest @uutyutriana
JawaPos.com - Nama Song Weilong kembali menjadi sorotan setelah berhasil membawa pulang People's Choice Award dalam ajang Global OTT Awards 2026 yang digelar di Korea Selatan.
Penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti bahwa pesonanya sebagai Lin Yusen dalam drama China Shine on Me berhasil memikat hati penonton dari berbagai belahan dunia.
Sejak Shine on Me tayang, karakter Lin Yusen menjelma menjadi salah satu tokoh yang paling dicintai penggemar.
Dengan pembawaan yang hangat, karismatik, dan emosional, Song Weilong sukses menghidupkan karakter tersebut hingga meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.
Penampilannya yang memukau, dipadukan dengan chemistry kuat bersama lawan mainnya, membuat drama ini menjadi salah satu tontonan yang paling banyak diperbincangkan sepanjang tahun.
Dukungan luar biasa dari penggemar di berbagai negara pun menjadi kunci kemenangan Song Weilong.
Antusiasme yang terus mengalir selama masa pemungutan suara mengantarkan sang aktor keluar sebagai penerima People's Choice Award, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bintang Asia dengan basis penggemar internasional yang begitu solid.
Momen kemenangan Song Weilong langsung disambut gegap gempita di media sosial.
Tagar namanya ramai menghiasi berbagai platform, sementara ucapan selamat terus berdatangan dari penggemar yang bangga melihat idolanya meraih pengakuan di panggung internasional.
Penghargaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier Song Weilong.
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