Gayoon Eks 4Minute Buka Suara Soal Rumor Jadi Direktur Kreatif di Cube Entertainment

Gayoon Eks 4Minute buka suara soal rumor kembalinya ke Cube Entertainment. (Instagram @gayoon_heo)
JawaPos.com - Mantan member 4Minute Heo Gayoon akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor yang menyebut dirinya kembali ke Cube Entertainment sebagai direktur kreatif.
Dalam wawancara bersama salah satu media Korea, Gayoon mengungkapkan bahwa dirinya memang sempat membantu Cube menjelang peluncuran girl group baru.
Namun, ia membantah spekulasi yang menyebut dirinya resmi bergabung kembali dengan perusahaan tersebut.
Pihak Cube meminta bantuannya karena membutuhkan sudut pandang berbeda dalam proses persiapan grup baru.
"Perusahaan (Cube) meminta saya untuk membantu menjelang peluncuran girl group baru. Tampaknya mereka juga membutuhkan perspektif yang berbeda.," ucapnya dikutip dari Naver.
Berbekal pengalaman sebagai idol sekaligus keterlibatannya dalam produksi album selama aktif di 4Minute, ia turut memberikan berbagai masukan kepada agensi.
Meski demikian, Gayoon menegaskan bahwa dirinya belum menandatangani kontrak apa pun dengan Cube Entertainment.
Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui sejumlah profil daring telah memperbarui informasi agensinya menjadi Cube setelah rumor tersebut beredar.
Setelah semua pekerjaan yang berkaitan dengan proyek tersebut telah selesai, ia akan segera kembali ke Bali tempat tinggalnya selama beberapa tahun terakhir.
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