Dee Lestari Bikin Buku Anak Pertama, Bakal Dirilis Akhir Tahun 2026

JawaPos.com - Dee Lestari kembali menunjukkan eksistensinya sebagai seorang penyanyi sekaligus penulis buku di tahun 2026 ini. Selain meluncurkan album terbaru (Jangan) Jatuh Cinta, Dee Lestari juga bakal merilis buku.

Buku yang bakal dirilis Dee Lestari sekitar bulan September 2026 mendatang berjudul Bintang Utara. Lagu ini terasa sangat spesial dan berbeda dari sejumlah buku karyanya sebelumnya. Pasalnya, ini adalah buku pertama yang ditulisnya untuk anak-anak.

"Saya belum pernah bikin buku cerita anak sebelumnya, terima kasih kepada pak Erwin Pujono atas kesempatannya," ujar Dee Lestari di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Buku ini juga dilengkapi dengan lagu dengan judul sama, dibuat Dee Lestari menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Dee Lestari bercerita, buku Bintang Utara awalnya lahir dari sebuah project pertunjukan yang diadakan di keluarga Erwin Pujono. Cerita dari lagu itu ditampilkan dan lagunya juga dinyanyikan di acara keluarganya.

Erwin terpukau dengan karya Dee Lestari. Dia pun mengusulkan agar karyanya tersebut dapat dirilis supaya dapat dinikmati oleh banyak orang.

"Dia bilang, 'mbak, kok sayang banget ya yang dengerin lagu ini, yang baca buku ini, hanya segelintir orang. Kenapa nggak dirilis saja'," cerita Dee Lestari menirukan perkataan Erwin.

Pernyataan Erwin menjadi semangat baru bagi Dee Lestari untuk dia merilisnya secara profesional. Dia pun bekerja sama dengan penerbit buku yang memang dikenal dengan rilisan buku-buku anak.