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Sischa Widya Maharani
Kamis, 4 Juni 2026 | 02.09 WIB

Adegan Syuting My Royal Nemesis Dihapus, Ibu Aktris Cilik Lee Seo Jung Ungkap Kekecewaan 

Poster My Royal Nemesis dan aktris cilik Lee Seo Jung. (Naver) - Image

Poster My Royal Nemesis dan aktris cilik Lee Seo Jung. (Naver)

 
 
JawaPos.com - Baru-baru ini, ibunda aktris cilik Lee Seo Jung menjadi sorotan setelah mengungkapkan kekecewaannya kepada drama My Royal Nemesis.
 
 bahwa seluruh adegan putrinya dalam drama SBS Brave New World tidak akan ditayangkan meski proses syuting telah selesai dilakukan.
 
Pada 31 Mei 2026, ibu Seo Jung membagikan sejumlah foto di balik layar syuting melalui media sosial pribadinya. 
 
Dalam unggahan tersebut, ia menjelaskan bahwa putrinya menerima tawaran untuk memerankan versi muda karakter Mo Tae Hee dan telah menyelesaikan seluruh proses pengambilan gambar.
 
Namun, selama tahap produksi akhir, seluruh adegan anaknya diputuskan untuk dihapus karena keterbatasan durasi dan kebutuhan penyuntingan cerita.
 
Sang ibu mengaku tentu merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Menurutnya, proyek tersebut memiliki arti khusus karena merupakan salah satu kesempatan penting bagi putrinya dalam dunia akting.
 
Ia menjelaskan bahwa anaknya telah berlatih selama berhari-hari untuk mempersiapkan perannya termasuk menghafal sembilan baris dialog yang menjadi bagian dari adegannya.
 
Meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan, ia menilai pengalaman berada di lokasi syuting tetap menjadi kenangan berharga bagi putrinya. 
 
Kesempatan bekerja bersama para staf produksi dan aktor senior dianggap sebagai pengalaman yang tidak bisa tergantikan.
 
Dalam unggahannya, sang ibu juga memberikan dukungan kepada Seo Jung agar tidak berkecil hati. Ia menegaskan bahwa satu proyek yang berakhir bukanlah akhir dari perjalanan karir sang anak.
 
"Satu proyek telah berlalu, tetapi proyek lain sedang dalam proses syuting. Tetap kuat Lee Seo Jung," tulisnya dikutip dari Naver.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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