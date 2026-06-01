Kisah Mengharukan Choi Yena, dari Pasien Kanker Anak hingga Membelikan Rumah Untuk Keluarga

JawaPos.com - Dalam episode terbaru Knowing Bros yang tayang pada 30 Mei 2026, Choi Yena bagaikan kisah mengharukan di kehidupannya.

Pada acara tersebut ia mengungkapkan bahwa salah satu pencapaian paling membanggakan dalam hidupnya adalah membelikan rumah untuk orang tuanya di Yangpyeong.

Saat ditanya mengenai kabar tersebut, Yena menjelaskan bahwa membahagiakan orang tuanya selalu menjadi prioritas utama.

Menurutnya, melakukan sesuatu untuk keluarga merupakan sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya.

"Melakukan sesuatu untuk orang tua saya adalah hal yang paling penting. Itu juga hal yang paling membahagiakan bagi saya," ungkapnya mengutip dari Naver.

Yena kemudian mengenang masa kecilnya ketika harus berjuang melawan limfoma, salah satu jenis kanker yang umum menyerang anak-anak.

Ia mengaku menyaksikan langsung bagaimana orang tuanya mendampinginya selama proses pengobatan yang panjang dan berat.

Pengalaman itu membuatnya tumbuh dengan satu tujuan yang jelas. Sejak kecil, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia harus sukses agar bisa membalas semua pengorbanan yang telah diberikan orang tuanya.