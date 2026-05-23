Eks CLC Kwon Eun Bin Akan Tinggalkan Dunia Entertainment, Minta Semua Profil Dihapus

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari mantan anggota girl group CLC Kwon Eun Bin. Idol sekaligus aktris tersebut dikabarkan menghentikan aktivitasnya di dunia hiburan.

Pada 22 Mei 2026, menurut laporan media Korea muncul informasi bahwa Eun Bin secara pribadi meminta penghapusan seluruh profil publik miliknya. Permintaan itu termasuk penghapusan profil di Naver hingga Namu Wiki.

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan menghentikan seluruh aktivitas di industri hiburan.

"Saya telah secara efektif menangguhkan aktivitas saya di industri hiburan, dan saya telah menghapus semua profil publik, termasuk profil Naver saya," ucapnya dikutip dari Isplus.

Sang aktris juga mengatakan bahwa seluruh profil publik miliknya sudah dihapus demi menjaga kehidupan pribadinya.

Eun Bin menjelaskan bahwa dirinya ingin hidup dengan tenang menjadi orang biasa tanpa sorotan media maupun publik.

"Saya bermaksud untuk kembali ke kehidupan orang biasa dan hidup tenang," lanjutnya.

Namun, keberadaan profil online membuat kehidupan pribadinya terus terekspos dan menjadi beban baginya.

Ia pun meminta publik untuk menghormati keputusannya. Permintaan penghapusan dokumen terkait dirinya disebut sebagai keinginan pribadi agar ia bisa kembali menjalani hidup normal.

"Oleh karena itu, saya dengan hormat meminta penghapusan dokumen terkait sesuai dengan keinginan saya sendiri," pinta eks member CLC.

Di hari yang sama, setelah berdiskusi panjang Cube Entertainment selaku agensinya juga mengumumkan bahwa kontrak eksklusif mereka dengan Kwon Eun Bin resmi berakhir.

Kwon Eun Bin sendiri pertama kali debut sebagai member CLC pada tahun 2016. Setelah aktivitas grup mulai berkurang, ia beralih fokus ke dunia akting.

Karirnya sebagai aktris dapat dibilang cukup stabil dengan membintangi beberapa drama populer seperti Bad Papa, Youth in May, Dear M, Duty After School hingga Hierarchy.