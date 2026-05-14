Visual Dewi di Balik Hantu Film Salmokji! Seol Yoonji Ngaku Lihat Sosok Misterius di Lokasi Syuting

Pemeran hantu film Salmokji yang bernama Seol Yoonji cerita kejadian mistis. (Naver)
JawaPos.com - Nama aktris Seol Yoonji mendadak menjadi perbincangan hangat setelah penampilannya sebagai hantu dalam film Salmokji.
Banyak penonton mengaku merinding melihat penampilannya di layar namun justru terkejut saat mengetahui visual asli sang aktris yang disebut bak dewi.
Dalam sebuah video yang diunggah YouTube One Mic, Yoonji tampil dengan aura yang sangat berbeda dibanding karakter hantunya di film. Dengan tinggi badan 171cm dan visual elegan, ia langsung mencuri perhatian netizen.
Aktris berusia 27 tahun itu mengaku menerima banyak pesan dari penonton setelah film tersebut sukses menarik perhatian publik.
Ia mengatakan banyak orang mengirim DM dengan komentar seperti “Ini terlalu menyeramkan."
Yoonji juga menceritakan pengalaman yang cukup menyeramkan selama proses syuting berlangsung.
Sang aktris mengingat salah satu momen ketika sedang mengambil gambar poster utama film di area air.
Menurut pengakuannya, saat itu tidak ada siapa pun di depan dirinya. Namun tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam air dan menimbulkan genangan aneh di sekitarnya.
Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika dirinya diminta memasukkan tangan ke dalam air untuk kebutuhan adegan.
Karena merasa ada sesuatu di depannya, ia hanya memasukkan tangannya sedikit namun sang sutradara terus meminta dirinya melakukan adegan tersebut dengan maksimal. Untuk itu, ia akali dengan menutup mata ketika menjalani pengambilan gambar itu.
