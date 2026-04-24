Cha Hak Yeon dan Kim Ji Eun akan Tampil di Drama Gold Digger sebagai Saudara, Simak Kisahnya

JawaPos.com – Cha Hak Yeon, aktor Korea yang pernah bermain di Joseon Attorney: A Morality kini dikabarkan akan berperan di drama Gold Digger.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/4), selain Cha Hak Yeon, drama ini mengonfirmasi akan ada aktris berbakat Kim Ji Eun, Kim Hee Ae dan Noh Sang Hyun

Nantinya Cha Hak Yeon dan Kim Ji Eun akan bekerja sama sebagai saudara kandung dalam remake Korea mendatang dari Gold Digger.

Remake Korea dari serial Inggris dengan judul yang sama, Gold Digger menyoroti kisah seorang pemuda berbahaya yang mendekati seorang wanita paruh baya yang sukses.

Hal ini pun membuatnya mempertanyakan apakah niatnya adalah cinta atau tipu daya, makin membuat penasaran penggemar.

Drama ini akan menggambarkan pertempuran psikologis yang menegangkan saat keduanya terus menerus meragukan dan salah paham tentang perasaan sebenarnya satu sama lain.

Menariknya, Kim Hee Ae telah dipastikan akan berperan sebagai Min Young Joo, seorang CEO perusahaan penerbitan.

Akan menjadi kolaborasi menarik, Noh Sang Hyun akan berperan sebagai desainer lepas Jung Jae Hee, yang terlibat dalam kisah asmara yang penuh emosi dengannya.