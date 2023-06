Cerita Perjuangan Putri Ariani Penampil America’s Got Talent, Nyanyi sejak Usia 2 Tahun, Diinkubator 3 Bulan

JawaPos.com–Putri Ariani, remaja asal Jogjakarta, yang tampil di America’s Got Talent season ke-18 terus menjadi buah bibir. Di Twitter, namanya sempat menduduki puncak trending topics dan puluhan ribu orang menge-tweet nama Putri Ariani.

Putri tampil di panggung America’s Got Talent didampingi kedua orang tuanya. Penampilan remaja 17 tahun itu menyedot perhatian para juri America’s Got Talent dan seluruh penonton hingga warganet. Hingga kini, video penampilan Putri Ariani di akun YouTube America’s Got Talent ditonton 6,1 juta kali.

Di salah satu acara stasiun televise swasta Indonesia yang dibawakan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Putri sempat menceritakan bagaimana dirinya berjuang untuk berani tampil dalam bernyanyi.

Dia mengatakan, mulai bernyanyi sejak usia 2 tahun. Kala itu, lagu pertama yang dinyanyikan lagu berbahasa Mandarin. Sayangnya, Putri Ariani lupa judul lagu yang dibawakan tersebut.

”Usia tujuh tahun itu perform pertama aku di stage atau panggung. Tapi, nggak semulus begini perjuanganku. Sempat deg-degan juga waktu pertama kali manggung, bahkan sampai nangis juga takut campur aduk,” tutur Putri Ariani di salah satu tayangan televisi Indonesia.

Putri Ariani mengungkapkan, jika dirinya lahir di usia kandungan sang ibu 6 bulan 18 hari. Kala itu, Putri Ariani tak lantas pulang ke rumah. Dia harus menginap di inkubator selama tiga bulan. ”Sudah berasa kayak di homestay, nginep di inkubator tiga bulan,” ujar putri lalu tertawa.

Melihat kondisi Putri Ariani seperti itu, kedua orang tuanya sempat membawa dirinya berobat ke Singapura. Di indra penglihatannya sempat dinilai ada katarak. Namun, sayangnya, pengobatan di negeri singa itu tak mendulang keberhasilan. Penglihatan Putri Ariani justru zero. Dia tidak bisa melihat apapun.