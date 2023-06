Rasakan Keseruan Konser di ICE BSD, aespa: Terima Kasih Indonesia!

JawaPos.com - Konser perdana girl group Korea Selatan aespa di Indonesia bertajuk “Synk: Hyper Line in Jakarta” resmi berakhir dan para anggota aespa mengucapkan terima kasih kepada penggemar di Indonesia, dikutip dari ANTARA.



Acara konser yang dilaksanakan di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (24/6) tersebut sukses membuat para penggemar aespa, MY, terpukau akan penampilan grup idola besutan SM Entertainment itu.



Keempat anggota aespa Karina, Giselle, Winter, dan Ningning merasa senang dapat menghibur MY Indonesia.



“Terima kasih Indonesia!” kata para anggota aespa serentak.



Mereka mengucapkan terima kasih atas energi dan semangat para MY Indonesia yang hadir dalam konser sore ini. Menurut mereka, MY Indonesia memiliki antusiasme yang besar dan para anggota aespa pun memuji hal tersebut.



“Saya dengar dari staf, konser di Indonesia selalu seru. Ternyata benar! Energi dan semangat MY Indonesia sungguh luar biasa,” kata Karina.



Sepanjang konser, riuh rendah suara dari para MY Indonesia sukses membuat suasana konser semakin meriah. Mulai dari lagu pembuka “Girls” hingga lagu terakhir mereka “ICU,” para MY Indonesia selalu mengiringi aespa dengan suara penuh semangat mereka.

Bahkan, para anggota aespa juga berjanji akan kembali ke Indonesia untuk bertemu MY Indonesia dan mengadakan konser yang lebih meriah. Serentak para MY Indonesia setuju dengan hal tersebut dan menimpali para anggota aespa dengan suara riuh mereka.



Kini, tur konser aespa di Indonesia “Synk: Hyper Line in Jakarta” oleh promotor Dyandra Global Entertainment resmi berakhir. aespa akan melanjutkan tur konser mereka ke sejumlah negara di Amerika Serikat dan Eropa, mulai dari California, Atlanta, dan lainnya pada bulan Agustus dan September mendatang.