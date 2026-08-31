Panas! AS-Iran Saling Serang di Selat Hormuz, Harga Minyak Mentah Dunia Langsung Meroket

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada pembukaan perdagangan Senin (31/8) pagi seiringsetelah Amerika Serikat (AS) menyerang sebuah pulau milik Iran di Selat Hormuz dan mendapat serangan balasan dari Teheran.

Melansir Investing pada pukul 08:34 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik atau 1,97 poin atau 2,17 persen ke level 90,21 dollar per barel atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan jumat (21/8) pagi sebesar 88,23 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,82 poin atau 2,19 persen ke level 85,31 dollar per barel atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu pagi sebelumnya sebesar 83,23 dollar per barel.

Melansir Reuters, Pasukan AS menyerang dua peluncur rudal di Pulau Larak, Iran, yang berada di Selat Hormuz pada Minggu. Serangan tersebut merupakan serangan AS pertama yang diketahui terhadap Iran sejak akhir Juli.

Sebagai respons, Iran menyerang dua pangkalan udara AS di Yordania, menurut laporan media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Senin.

"Sepertinya kita kembali memasuki fase eskalasi. Berapa lama kondisi ini akan berlangsung sulit ditentukan. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu," kata analis pasar IG, Tony Sycamore.

Negosiasi untuk mengakhiri konflik saat ini menemui jalan buntu, sementara para mediator berupaya membuka kembali Selat Hormuz. Sebelum perang dimulai pada akhir Februari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia mengalir melalui jalur perairan tersebut.

Meski kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz masih sulit dicapai, peningkatan arus minyak yang melewati selat tersebut membantu meredam kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, menurut analis ANZ dalam catatan kepada klien.