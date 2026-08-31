Panas! AS-Iran Saling Serang di Selat Hormuz, Harga Minyak Mentah Dunia Langsung Meroket

Ilustrasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. (RTE).
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada pembukaan perdagangan Senin (31/8) pagi seiringsetelah Amerika Serikat (AS) menyerang sebuah pulau milik Iran di Selat Hormuz dan mendapat serangan balasan dari Teheran.
Melansir Investing pada pukul 08:34 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik atau 1,97 poin atau 2,17 persen ke level 90,21 dollar per barel atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan jumat (21/8) pagi sebesar 88,23 dollar per barel.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,82 poin atau 2,19 persen ke level 85,31 dollar per barel atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan Rabu pagi sebelumnya sebesar 83,23 dollar per barel.
Melansir Reuters, Pasukan AS menyerang dua peluncur rudal di Pulau Larak, Iran, yang berada di Selat Hormuz pada Minggu. Serangan tersebut merupakan serangan AS pertama yang diketahui terhadap Iran sejak akhir Juli.
Sebagai respons, Iran menyerang dua pangkalan udara AS di Yordania, menurut laporan media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Senin.
"Sepertinya kita kembali memasuki fase eskalasi. Berapa lama kondisi ini akan berlangsung sulit ditentukan. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu," kata analis pasar IG, Tony Sycamore.
Negosiasi untuk mengakhiri konflik saat ini menemui jalan buntu, sementara para mediator berupaya membuka kembali Selat Hormuz. Sebelum perang dimulai pada akhir Februari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia mengalir melalui jalur perairan tersebut.
Meski kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz masih sulit dicapai, peningkatan arus minyak yang melewati selat tersebut membantu meredam kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, menurut analis ANZ dalam catatan kepada klien.
Data pelayaran menunjukkan jumlah kapal komoditas yang terlihat melintas Selat Hormuz selama akhir pekan turun menjadi lima kapal per hari pada Senin. Penurunan tersebut mencerminkan kehati-hatian perusahaan pelayaran yang khawatir terhadap potensi serangan terhadap kapal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!