Raih Apresiasi, Langkah Adaro Kedepankan Aspek Keberlanjutan dalam Operasional  

JawaPos.com - PT Adaro Indonesia (Adaro) terus melakukan berbagai inisiatif yang mengedepankan aspek keberlanjutan dalam setiap operasional bisnis antara lain bertujuan melindungi lingkungan, mengurangi emisi, mendukung keanekaragaman hayati. Langkah ini bertujuan mewujudkan keunggulan di bidang operasi, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan inovasi sosial.

Melalui berbagai upaya ini, Adaro mendapatkan penghargaan tertinggi dalam Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kepada Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi.

Penghargaan PROPER Emas merupakan peringkat tertinggi yang dianugerahkan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti mengelola lingkungan, dengan standar kepatuhan lebih dari yang diwajibkan termasuk melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Ini merupakan Penghargaan PROPER Emas yang ke-delapan kalinya yang diraih Adaro. Adaro pertama kali meraih PROPER Emas tahun 2012, kemudian 7 kali berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2025. Adaro terus berupaya menerapkan operational excellence yang terintegrasi dengan program lingkungan dan sosial, penguatan budaya inovasi dan budaya sustainability di seluruh lini.

Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi menyampaikan, “Bagi kami, sustainability menjadi bagian inti dari strategi bisnis dan operasional perusahaan. Pendekatan responsible dan sustainable mining kami terjemahkan dalam tata kelola, keunggulan operasional, inovasi berkelanjutan, serta hubungan yang bertanggung jawab dengan karyawan, lingkungan, dan masyarakat,” ujar Priyadi.

Upaya perbaikan lingkungan yang berkesinambungan terus dilakukan Adaro diantaranya terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta efisiensi energi di wilayah operasional.