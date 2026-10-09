IHSG Masih Dibayangi Koreksi, Simak Rekomendasi Saham INKP, KLBF, RAJA, dan AADI

Ilustrasi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (9/10), setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,88 persen ke level 6,031 pada perdagangan Kamis (8/10).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave c, sehingga masih berpeluang menguat untuk menguji area gap di 6,227-6,231.
Meski demikian, waspadai potensi koreksi ke area 5,850-5,911 bila break mencapai 5,973. Cermati area koreksi dalam jangka pendek di 6,008-6,025.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,18- 5,973 sedangkan resistance di level 6,297-6,376.
MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Jumat (9/10).
Yakni PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).
Saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.
Saham INKP sebelumnya terkoreksi 0,91 persen ke level 8.200 dan didominasi oleh tekanan jual yang meningkat. Pergerakannya pun berada di bawah cluster MA20 dan MA60.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi INKP saat ini sedang berada pada bagian dari wave (b) dari wave [b] pada label hitam.
Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 8.050–8.200, dengan target harga 8.525 hingga 8.725 dan stop loss di bawah 7.925.
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