Pertumbuhan Internet Pesat, Indonesia jadi Incaran Ekspansi AI dan Komputasi di ASEAN

JawaPos.com - Pertumbuhan pengguna internet dan pesatnya ekonomi digital membuat Indonesia kian dilirik sebagai basis pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi di kawasan ASEAN.

Besarnya aktivitas digital tersebut ikut mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur pusat data dan kapasitas komputasi nasional.

Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, mencatat, saat ini terdapat 185 pusat data di Indonesia dengan total kapasitas 274 MW. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan perusahaan terhadap akses komputasi yang fleksibel, termasuk melalui model layanan seperti Token-as-a-Service.

Berbagai perusahaan teknologi menjadikan Indonesia salah satu basis operasional utama di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya Runjian Co., Ltd., yang berekspansi di pasar ASEAN dengan menjadikan Indonesia salah satu basis operasional utama.

Dalam ajang AIMX Singapore 2026 yang berlangsung 26-27 Agustus lalu di Sands Expo & Convention Centre, Runjian memperkenalkan pengembangan bisnis Token-as-a-Service (TaaS), sebuah model penyediaan kapasitas komputasi yang membantu klien perusahaan mengakses daya komputasi untuk kebutuhan AI secara lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan.

Sebagai Sponsor Platinum di ajang AIMX Singapore 2026, Runjian mengusung tema “Token as a Service: Powering a Smarter ASEAN” untuk memperkenalkan strategi pengembangan bisnis Token di pasar internasional.

"Model Token-as-a-Service sangat potensial dalam mendukung adopsi AI di Asia Tenggara. TaaS dapat membantu perusahaan memperoleh akses terhadap kapasitas komputasi secara lebih inklusif dan sesuai kebutuhan sehingga penerapan AI dalam skala besar dapat dilakukan dengan lebih efisien," kata Vice President, Runjian Co. Ltd., Athena Zhao dalam keterangannya, Senin (31/8).