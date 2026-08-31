Akhirnya NU Buka Suara, Muktamar ke-35 Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Kopdes Merah Putih

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, menjadi sorotan warga di media sosial karena dibangun di kawasan perkebunan dan terlihat jauh dari permukiman. (Radar Pati)
JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
NU memandang, pengembangan koperasi perlu dikembalikan pada tujuan utamanya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Rekomendasi tersebut disampaikan Komisi F Rekomendasi dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU, Sabtu (29/8/2026).
"Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Merah Putih yang ada dengan mendasarkan prinsip utama koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan dan gotong royong," kata Suaedy dari Komisi F, dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group), Senin (31/8).
Evaluasi tersebut juga diarahkan agar keberadaan koperasi tidak berhenti pada pembentukan secara administratif di tingkat desa. NU mendorong model koperasi yang mampu melibatkan kelompok masyarakat sesuai potensi ekonominya.
Orientasi Koperasi Merah Putih perlu bergeser dari pendekatan administratif desa menjadi berbasis komunitas. Kelompok tani, UKM, pesantren, hingga komunitas ekonomi rakyat lainnya didorong masuk dalam ekosistem koperasi.
"Rakyat tidak hanya menjadi objek pasar, melainkan menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat utama pembangunan ekonomi," ujarnya.
Lebih lanjut, perhatian khusus juga diberikan kepada koperasi pesantren. Pemerintah diminta memberikan dukungan afirmatif melalui regulasi, permodalan, pendampingan, serta akses terhadap program penguatan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Muktamar NU meminta pola pengembangan koperasi tidak dibuat seragam. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi setiap koperasi untuk tumbuh dari bawah dengan menyesuaikan potensi masing-masing daerah.
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Jawa Pos
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