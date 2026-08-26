BPDP Dorong Penguatan SDM Perkebunan dan Percepat Peremajaan Sawit Rakyat 

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurachman. (Istimewa).
JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat dukungan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional melalui percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan serta Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak Program Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Batch VI secara simbolis, sekaligus kerja sama Program Pengembangan SDM Perkebunan.
Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurachman, mengatakan Program PSR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, serta menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.
Program dilaksanakan melalui penggantian tanaman yang sudah tidak produktif dengan benih unggul serta penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP). BPDP berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dukungan pendanaan PSR kepada kelembagaan pekebun sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejak dilaksanakan pada 2016 hingga 19 Agustus 2026, Program PSR secara kumulatif telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare dan dana yang telah disalurkan sebesar Rp12,86 triliun.
Memasuki 2026, BPDP terus mempercepat pelaksanaan PSR dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, tata kelola, dan kualitas pelaksanaan. Realisasi tahun 2026 telah mencapai 133 proposal dengan luas 20.229 hektare, melibatkan 10.403 pekebun, dan nilai penyaluran dana sebesar Rp606 miliar.
BPDP akan terus memperkuat tata kelola, mempercepat pelaksanaan, meningkatkan kualitas peremajaan, serta mempererat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program PSR semakin optimal.
Selain peremajaan kebun, BPDP juga menempatkan pengembangan SDM sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan dan peningkatan daya saing industri sawit nasional. Di tengah dinamika industri sepanjang 2026, peningkatan produktivitas, inovasi, hilirisasi, dan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi industri kelapa sawit Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti