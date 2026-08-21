Pasar Asia: Saatnya Lirik Potensi Pertumbuhan Dari Negara Tetangga

JawaPos.com - Di tengah dinamika pasar, investor memerlukan struktur portofolio investasi yang tak hanya bertumpu pada satu kawasan atau satu kelas aset. Diversifikasi investasi dari sisi mata uang hingga kawasan diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan aset sekaligus mengendalikan risiko.

Perubahan suku bunga global, inflasi, kenaikan harga energi, untuk sementara masih menjadi tantangan bagi kinerja pasar. Di sisi lain terdapat tema-tema investasi global yang sedang mencuat seperti teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence, atau AI), transisi energi, dan kesehatan yang membuka peluang pertumbuhan baru yang dapat dioptimalkan investor.

Dimas Ardhinugraha, Investment Specialist MAMI, mengungkapkan “Momentum ini dapat dioptimalkan oleh investor untuk mendukung kinerja portofolio investor. Di tengah beragam tantangan di pasar saat ini, tema investasi di sektor teknologi Asia dapat menjadi peluang diversifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Menerapkan strategi diversifikasi lintas produk, kawasan, hingga lintas mata uang berpeluang menciptakan portofolio yang tangguh sekaligus peluang mendulang return yang lebih optimal.”

Reksa dana menjadi salah satu cara yang efisien dan efektif bagi investor untuk menjajal pasar negara lain, termasuk pasar Asia. Dengan pengelolaan aktif dan disiplin investasi yang diterapkan secara konsisten, reksa dana offshore memungkinkan investor memiliki eksposur terukur pada pasar negara tetangga, sehingga menghasilkan risk-return reward yang optimal, melalui alokasi investasi yang terus disesuaikan seiring dinamika pasar, tentunya bermodal informasi luas dan kapabilitas yang mumpuni. Reksa dana offsore dikelola oleh manajer investasi profesional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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Menurutnya, pasar Asia menawarkan potensi yang selaras dengan tema-tema investasi global. Sektor teknologi Asia memiliki outlook yang konstruktif, tesis ini didukung oleh posisi emiten teknologi Asia yang berperan penting dalam rantai pasok piranti keras untuk pengembangan AI, terutama sebagai produsen hardware seperti semikonduktor.

Belanja modal AI dari perusahaan hyperscalers AS diperkirakan masih akan terus meningkat ke depannya yang menjadi faktor positif bagi emiten teknologi di Asia. Kemudian sektor energi terbarukan, yang meningkat seiring kebutuhan energi non-fosil yang meningkat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat menciptakan peluang bagi negara-negara pemasok di Asia.

Saat ini perusahaan-perusahaan di Asia masih menjadi pemasok utama komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendukung siklus adopsi AI. Komponen semikonduktor seperti memori chip, serta infrastruktur pendukung lain banyak di suplai dari kawasan Asia. Bloomberg mengungkap bahwa hingga Juli 2026 rencana belanja modal perusahaan teknologi dunia untuk pengembangan AI terus di revisi naik, hal ini menjadi sinyal positif bagi produsen hardware yang terkait AI.

Tema-tema yang disuguhkan melalui reksa dana offshore pun beragam. Di Reksa Dana Manulife yang dikelola PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), berbagai tema disuguhkan, termasuk Reksa Dana Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS (MAGOLD) yang berfokus di pasar saham China, Reksa Dana Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS (MANSYAG) yang menawarkan eksposur ke pasar saham global dengan sektor unggulan pada sektor healthcare, Communication Service, hingga IT dan Reksa Dana Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS (MAGET) yang berfokus pada sektor saham energi terbarukan, elektrikfikasi, hingga sumber daya yang berhubungan dengan transisi energi.

Salah satu produk Reksa Dana Manulife yang dapat dijajal oleh investor di Indonesia sebagai kendaraan diversifikasi lintas negara adalah Manulife Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF). MANSYAF merupakan reksa dana offshore yang saat ini portofolio investasinya sebagian besar ditempatkan aset saham perusahaan sektor IT di kawasan Asia.