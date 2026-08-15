Pemerintah Patok Target Investasi Rp 13.032 Triliun hingga 2029, Melonjak 43 Persen

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 sebesar Rp 2.322 triliun.
“Target investasi di 2027 adalah Rp 2.322 triliun, naik dari target tahun ini (2026) sebesar Rp 2.041 triliun,” ujar Rosan dalam dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jakarta, Jumat (14/8).
Rosan mengatakan, target tersebut merupakan bagian dari sasaran investasi pemerintah dalam lima tahun ke depan. Periode tersebut mencakup 2025 hingga 2029 dengan total target investasi sekitar Rp 13.032 triliun.
Menurutnya, target investasi lima tahunan tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 43 persen dibandingkan realisasi investasi dalam 10 tahun terakhir.
“Itu adalah peningkatan kurang lebih 43 persen dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Ini hanya ingin memberikan gambaran sedikit,” ujarnya.
Selain itu, ia juga memaparkan ealisasi investasi pada semester pertama 2026 yang mencapai Rp 1.010 atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya atau year on year (yoy).
“Menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung atau naik 15 persen,” ucapnya.
Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan gabungan antara kesempatan kerja tidak langsung dan aktivitas pendukung investasi lainnya.
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