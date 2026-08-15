Rosan Sebut Ada Respons Positif Investor Asia Terhadap PFII

JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut ada respons positif investor dan pengelola kekayaan keluarga (family office) dari Asia terhadap pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Pertemuan dengan investor dan family office tersebut digelar di Nusa Dua, Bali. Pihaknya mengundang 70 pihak dari Asia, sedangkan yang datang mencapai 110.

“Dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif,” kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.

Namun, Rosan mengatakan investor dan family office tersebut ingin melihat struktur dan format PFII yang sesuai dengan standar dunia.

Menurut Rosan, pengembangan PFII membutuhkan perencanaan yang baik dan matang agar memperoleh kepercayaan dari investor maupun family office.

Penjajakan yang dilakukan sejauh ini baru mencakup investor dan family office dari kawasan Asia.

Baca Juga:OJK Tunggu Perpres untuk Tentukan Komoditas yang Diperdagangkan di BMKS

“Kemarin yang kita temuin itu baru investor atau family office dari Asia dulu,” ungkap Rosan.

Menurut Rosan, penjajakan tersebut belum mencakup investor maupun family office dari Eropa dan Timur Tengah.