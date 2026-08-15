Prabowo: S&P hingga Lianhe Akui Fundamental Ekonomi Indonesia Kokoh dan Layak Investasi

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dan mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat global pada tahun 2026.
Ia menyebut, ditengah gejolak geopolitik dunia S&P Global mempertahankan tingkat rating Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.
“Dunia melihat dan memantau sikap kita. pada tanggal 13 juli 2026 salah satu rating agensi internasional S&P Global mempertahankan tingkat rating indonesia dengan BBB Stabil,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan, kondisi tersebut merupakan pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian indonesia dan tetap berada di kategori layak untuk investasi.
Dia mengatakan S&P menilai Indonesia memiliki prospek ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara lain.
Ia menjelaskan penilaian positif juga diberikan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan menutup kebocoran di sektor sumber daya mineral.
“Mereka secara khusus, menilai positif epran danantara dan potensi PT DSI dalam memberantas praktik under invoising dan tranfer invoising yang benernya praktik penipuan,” ucapnya.
Selain S&P, Prabowo juga menyebut Indonesia juga mendapatkan rating bagus atau AAA dengan prospek stabil dari lembaga pemeringkat Tiongkok Lianhe.
Menurutnya, Lianhe menilai fundamental ekonomi Indonesia solid dan kebijakan pemerintah berjalan efektif. Perekonomian Indonesia juga dinilai mampu menghadapi guncangan eksternal, sementara inflasi tetap terkendali.
“Lembaga rating rakayt tingkok Lianhe Rating justru beri rating AAA stabil yang merupakan rating tertiggi. mereka menilai fundamental ekonomi solit dan kebijakan pemerintah efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan ekternal dan inflasi kita terkendali,” ucapnya.
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Jawa Pos
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