Menkeu Purbaya Sebut Anggaran MBG dalam RAPBN 2027 Sekitar Rp 240 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di kisaran Rp 240 triliun dalam RAPBN 2027.
Angka tersebut sekitar 29 persen dari total belanja pendidikan yang dirancang oleh pemerintah sebesar Rp 820,9 triliun.
Dalam pemaparannya, Purbaya menyebut MBG ditujukan untuk 60,6 juta penerima manfaat. Selain MBG, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk sejumlah program lain. Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tujuh sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat (SR) serta operasional 166 SR.
"Untuk pembangunan tujuh sekolah unggul Rp2,7 triliun, untuk renovasi sekolah dan madrasah itu Rp18,2 triliun, untuk pembangunan 100 SR dan operasional 166 SR itu sebesar Rp32,9 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jumat (14/8).
Kemudian ada pula Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, serta BOP untuk 148 museum dan taman budaya.
"Totalnya Rp820,9 triliun," pungkasnya.
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