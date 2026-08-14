Promo BRI KPR & BRI KKB Hadir di Summarecon Bogor, Wujudkan Rumah & Mobil Impian

JawaPos.com - Memiliki rumah dan kendaraan impian membutuhkan perencanaan finansial yang matang. Selain menentukan pilihan properti atau mobil, calon pembeli juga perlu mempertimbangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Kesempatan untuk mengeksplorasi kebutuhan tersebut hadir melalui BRI Consumer Expo 2026 Goes to Summarecon Bogor yang digelar di Marketing Gallery Summarecon Bogor pada 15-16 Agustus 2026.

Dalam event ini, masyarakat dapat menemukan berbagai pilihan properti dan kendaraan sekaligus memperoleh informasi mengenai solusi pembiayaan dari BRI. Tak hanya itu, rangkaian acara juga dilengkapi Talk Show dan Music Performance.

Jelajahi Pilihan Rumah dan Pembiayaan BRI KPR

Bagi masyarakat yang sedang mencari rumah, khususnya first home buyer, BRI menghadirkan beragam pilihan skema BRI KPR selama penyelenggaraan expo.

Beberapa penawaran yang dapat dimanfaatkan pengunjung meliputi:

● Suku bunga mulai dari 1,75% efektif p.a. fixed 1 tahun, dengan minimum tenor 5 tahun.

● Pilihan fixed 3 tahun dan fixed 5 tahun.

● Pilihan skema bunga berjenjang dengan tenor 10, 15, dan 20 tahun.

● Bebas biaya administrasi dan biaya provisi

● Diskon asuransi jiwa hingga 30%

Dengan pilihan skema tersebut, calon pembeli dapat mempertimbangkan pembiayaan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

BRI Consumer Expo 2026 Ada Promo BRI KKB untuk Pembelian Mobil

Tak hanya kebutuhan properti, BRI Consumer Expo 2026 juga menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan melalui BRI KKB. Berikut sejumlah promo dan benefit yang bisa diperoleh:

● Suku bunga mulai dari 1,81% flat p.a. tenor 1 tahun.

● Diskon harga spesial untuk pembelian mobil di dealer partner selama expo.

● BRIZZI senilai Rp500 ribu bagi nasabah yang melakukan SPK selama expo, setelah fasilitas KKB terealisasi sesuai ketentuan.

● Melalui program BRI KKB x BRINS, nasabah yang melakukan SPK mobil selama expo dan memilih Asuransi BRINS berkesempatan mendapatkan voucher bensin/BRIZZI hingga Rp500 ribu setelah fasilitas KKB terealisasi.

● Nasabah yang memilih Asuransi BRINS juga dapat menikmati Asuransi Personal Accident dengan manfaat perlindungan hingga Rp100 juta

Pilihan Mobil Konvensional, Hybrid, hingga EV

Automotive Expo dalam rangkaian BRI Consumer Expo 2026 menghadirkan beragam pilihan kendaraan dari dealer partner. Di antaranya BMW 320, Denza EV, J-8, Honda HR-V Hybrid, Toyota Innova Zenix Hybrid, Chery J-6 EV, Geely EX-2 EV, hingga Wuling Aira EV.

Deretan tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung berbagai pilihan kendaraan, termasuk mobil hybrid dan electric vehicle (EV), sebelum menentukan pilihan.