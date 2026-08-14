Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.08 WIB

Kinerja BUMN Mulai Pulih, Krakatau Steel dan Kimia Farma Berbalik Cetak Laba

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance&nbsp;(Indef) Esther Sri Astuti. (ANTARA) - Image

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance&nbsp;(Indef) Esther Sri Astuti. (ANTARA)


JawaPos.com - Sejumlah perusahaan pelat merah mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah menjalani restrukturisasi, efisiensi, serta penataan pengelolaan aset dan investasi.

Langkah tersebut membuat perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan keuangan mulai memiliki ruang untuk kembali mencatatkan kinerja positif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai, perbaikan tersebut patut diapresiasi ketika mampu mendorong perusahaan keluar dari kondisi rugi. "Kita apresiasi jika banyak BUMN meningkatkan keuntungannya," kata Esther.

Menurut dia, pemulihan kinerja dapat terjadi melalui transformasi bisnis, perampingan organisasi, hingga efisiensi biaya operasional. "Berkat transformasi, perampingan serta pemangkasan lapisan manajemen," ujarnya.

Salah satu perusahaan yang menunjukkan perubahan kinerja adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perusahaan baja yang berdiri sejak 1970 di Cilegon itu sebelumnya menghadapi tekanan keuangan dan operasional, termasuk dampak kebakaran fasilitas Hot Strip Mill (HSM) 1 pada 2023.

Setelah mendapatkan dukungan pendanaan dan menjalani restrukturisasi, kondisi keuangan Krakatau Steel mulai membaik. Posisi perusahaan yang sebelumnya mengalami kerugian sekitar Rp 1,74 triliun berbalik menjadi laba sekitar Rp150–185 miliar.

Esther menilai dukungan restrukturisasi menjadi salah satu faktor yang membantu proses pemulihan tersebut. "Suntikan dana restrukturisasi yang diberikan Danantara Asset Management sukses," tuturnya.

Perbaikan Krakatau Steel dinilai memiliki arti penting bagi industri nasional. Sebagai produsen baja, perusahaan memiliki peran dalam memasok kebutuhan sektor infrastruktur, konstruksi, hingga manufaktur.

Kinerja positif juga mulai terlihat pada PT Kimia Farma Tbk. Perusahaan farmasi yang memiliki sejarah sejak 1817 itu mencatat laba Rp 54,07 miliar setelah sebelumnya membukukan kerugian Rp 135,61 miliar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jalankan Transformasi Bisnis, Kimia Farma Bukukan Laba Rp 123,6 Miliar di Kuartal I 2026 - Image
Bisnis

Jalankan Transformasi Bisnis, Kimia Farma Bukukan Laba Rp 123,6 Miliar di Kuartal I 2026

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.20 WIB

Kimia Farma Gelar Mudik Bersama BUMN Tahun 2026 dengan Tujuan Lima Kota - Image
Ekonomi

Kimia Farma Gelar Mudik Bersama BUMN Tahun 2026 dengan Tujuan Lima Kota

Selasa, 17 Maret 2026 | 20.48 WIB

Capai Target 8 Persen, DPR Sebut Kebijakan APBN dan Danantara jadi Kunci  - Image
Ekonomi

Capai Target 8 Persen, DPR Sebut Kebijakan APBN dan Danantara jadi Kunci 

Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore