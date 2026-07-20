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Dimas Choirul
Senin, 20 Juli 2026 | 23.29 WIB

Pengelola Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Bantah Tutup Operasional, Karyawan: Kami Masih Buka Seperti Biasa

Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/(Dimas Choirul/Jawapos.com). - Image

Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com – Pengurus Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membantah kabar yang menyebut gerai tersebut telah berhenti beroperasi. Pengelola memastikan aktivitas usaha masih berjalan normal dengan jam operasional yang telah ditetapkan.

Karyawan, Eno, mengatakan informasi yang beredar kemungkinan muncul karena adanya kesalahpahaman terkait jam buka gerai. Menurut dia, koperasi buka dari pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.

“Mungkin yang menyebarkan rumor itu tuh datang ke sini ketika kita tutup jam operasional,” ujarnya saat ditemui Jawapos.com, Senin (20/7).

Ia menegaskan hingga saat ini operasional koperasi masih berlangsung seperti biasa. “Iya, masih berjalan normal pada umumnya, gitu,” lanjutnya.

Menurut Eno, Kopkel Merah Putih Melawai mulai beroperasi sejak akhir Juli tahun lalu dan kini telah mendekati usia satu tahun. Selama periode tersebut, koperasi dinilai masih mampu bertahan secara operasional karena tetap memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha.

“Jaddi kalau dibilang untuk bertahan, sejauh ini ya mungkin bertahan karena memang kita ada keuntungan sendiri,” katanya.

Dari sisi penjualan, Eno menyebut omzet harian gerai berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta pada hari biasa. Angka tersebut dapat meningkat saat akhir pekan.

Saat ditanya mengenai kabar keuntungan bersih koperasi yang hanya sekitar Rp78 ribu, Eno membenarkan angka tersebut mengacu pada laba setelah dikurangi berbagai biaya operasional.

“Sebenarnya itu lebih ke yang keuntungan secara bersih sih gitu. Jadi kayak sudah dipotong sama biaya operasional lain-lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan keuntungan yang diperoleh juga digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan. Saat ini gerai tersebut mempekerjakan dua orang karyawan yang berasal dari lingkungan sekitar.

Editor: Kuswandi
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