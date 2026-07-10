Tren Teknologi Elektronik Bergeser, Seberapa Siap Konsumen Mengikutinya?

JawaPos.com – Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 kembali menjadi ajang unjuk teknologi bagi industri elektronik. Di tengah gencarnya inovasi yang ditawarkan produsen, pameran ini sekaligus menunjukkan bagaimana perangkat rumah tangga kini tidak lagi sekadar mengutamakan fungsi, tetapi juga pengalaman dan integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu tren yang terlihat adalah semakin banyaknya perangkat yang mengedepankan kualitas visual, audio, serta desain yang dapat menyatu dengan interior hunian. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumen tidak lagi sebatas fungsi dasar, melainkan juga pengalaman penggunaan yang lebih baik.

"Kami percaya pengalaman secara langsung akan membantu konsumen memahami teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar CEO TCL Indonesia, Evan Tang di Jakarta, dikutip Jumat (10/7).

Selama pameran, pihaknya menghadirkan berbagai perangkat yang merepresentasikan perkembangan teknologi visual dan hiburan rumah. Di antaranya adalah lini televisi Mini LED yang menawarkan kualitas gambar lebih tajam, kontras yang lebih baik, dan tingkat kecerahan yang optimal.

Pengunjung juga dapat melihat perangkat dengan konsep desain yang dirancang menyatu dengan interior rumah, monitor berperforma tinggi untuk kebutuhan bekerja maupun bermain gim, hingga perangkat audio yang mendukung aktivitas hiburan bersama keluarga.

Artis sekaligus Brand Ambassador TCL Indonesia, Denny Sumargo, berkesempatan mencoba perangkat secara langsung menjadi salah satu nilai tambah bagi masyarakat sebelum menentukan pilihan.