Komisaris Utama Pertamina Tinjau Fasilitas Energi di Jawa Timur, Pastikan Layanan Tetap Lancar

JawaPos.com– PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga kelancaran pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, dengan menerapkan pengoperasian infrastruktur pendukung distribusi energi yang andal.

Guna memastikan keandalan operasional infrastruktur di wilayah Jawa Timur, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, meninjau beberapa fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga yakni Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya, pada Senin (29/6).

Kunjungan ini bertujuan memastikan infrastruktur energi strategis beroperasi secara andal sehingga mampu menjaga kelancaran layanan energi bagi masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya mobilitas selama musim libur sekolah.

Menurut Iriawan, keandalan pasokan energi merupakan fondasi penting bagi aktivitas ekonomi, transportasi, pertahanan, hingga pelayanan publik. Karena itu, pengawasan terhadap fasilitas energi strategis harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan operasional berjalan aman, andal, dan sesuai standar tata kelola perusahaan.

"Saya ingin memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur, siap menjalankan fungsinya dengan optimal," ujar Iriawan.

Di AFT Juanda, Komisaris Utama memastikan kesiapan pasokan avtur, keandalan fasilitas, serta kualitas pelayanan bagi maskapai agar kebutuhan penerbangan masyarakat selama periode liburan dapat terpenuhi tanpa kendala.

Ia juga mendorong percepatan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menyongsong implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian energi dan target Net Zero Emission Indonesia.

"Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan. Juanda harus menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung transformasi energi nasional," tegasnya.

Aviation Fuel Terminal Juanda PT Pertamina Patra Niaga, Dimas Bagus Satriyo Wibowo menjelaskan, AFT Juanda merupakan fasilitas strategis penopang sektor penerbangan nasional, di wilayah Jawa Timur. Terminal ini memiliki kapasitas 20 ribu kiloliter, didukung 8 tangki penyimpanan, 7 hydrant dispenser, sembilan mobil tangki khusus pengisi avtur (refuller), serta diperkuat dengan 49 operator.