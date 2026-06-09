Borong Penghargaan HR Asia 2026, PT Pegadaian Dinobatkan Sebagai Best Company to Work For in Asia Untuk Kedelapan Kalinya

PT Pegadaian kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik dengan kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia untuk kedelapan kalinya. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik dengan kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia untuk kedelapan kalinya. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan Pegadaian dalam menjadi rumah bagi talenta terbaik yang berdaya saing tinggi, serta kemampuannya menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat kepuasan karyawan yang luar biasa di seluruh Asia. Malam penganugerahan tersebut diselenggarakan langsung di Jakarta, pada Jumat (5/6).
Dalam ajang tahun ini, Pegadaian memborong lima penghargaan, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya memborong empat kategori penghargaan. Hal ini menegaskan keunggulannya kinerja HC Pegadaian di berbagai pilar pengelolaan sumber daya manusia.
Kelima penghargaan tersebut meliputi HR Asia Best Company to Work For 2026 Indonesia Chapter, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026. Pencapaian ini mencerminkan bahwa komitmen Pegadaian dalam mengelola karyawannya telah mencakup aspek inklusivitas, adopsi teknologi modern, transformasi berkelanjutan, hingga kesejahteraan lingkungan kerja.
Hadir menerima penghargaan tersebut, Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi yang mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas apresiasi bertaraf internasional tersebut kepada perusahaan. Manajemen berharap rentetan penghargaan ini mampu menjadi motor penggerak dan tambahan motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian di manapun berada untuk terus memberikan performa terbaiknya.
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"Alhamdulillah, ini adalah pencapaian luar biasa bagi Pegadaian. Untuk kedelapan kalinya dinobatkan sebagai Best Company To Work For in Asia. Penghargaan ini menjadi komitmen dan motivasi kuat bagi kami, Insan Pegadaian, untuk terus bergerak maju mewujudkan tujuan besar bersama dalam mengEMASkan Indonesia dan terus memberikan yang terbaik bagi nasabah dengan melayani sepenuh hati," ungkap Dewi.
Dewi juga menambahkan, sebagai perusahaan Jasa Keuangan Non-Bank yang sukses mencetak talenta-talenta terbaik di Indonesia. Melalui implementasi Employee Value Proposition (EVP) yang terukur dan terarah, Pegadaian berkomitmen penuh untuk senantiasa menciptakan ekosistem kerja yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan karier yang sehat bagi seluruh jajarannya.
"PT Pegadaian memiliki Employee Value Proposition (EVP) utama yaitu 'MengEMASkan Indonesia'. Apresiasi internasional ini sekaligus menjadi bukti otentik bahwa perusahaan telah berhasil membentuk karyawan agar bertalenta unggul, agile, dan produktif. Kami juga terus berupaya keras untuk mendorong terciptanya work-life balance di lingkungan perusahaan, salah satunya dengan memberikan wadah bagi hobi, seni, dan kreativitas karyawan melalui berbagai komunitas karyawan.
Selain itu, setiap tahun kami rutin menyelenggarakan Pegadaian Excellence Awards sebagai panggung apresiasi internal bagi karyawan berprestasi yang berani melahirkan ide inovasi dan berkontribusi di unit kerjanya demi kemajuan bisnis perusahaan," jelasnya.
Saat ini, Pegadaian diperkuat oleh lebih dari 14.000 karyawan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Ribuan talenta ini bekerja secara aktif, solid, dan harmonis tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, ras, maupun budaya. Sinergi yang kokoh dan inklusif dari seluruh Insan Pegadaian inilah yang menjadi pondasi utama bagi perusahaan untuk tetap berdiri tegak mengarungi usia yang kini telah melewati 125 tahun.
Fleksibilitas budaya kerja ini pula yang berhasil mengawal Pegadaian melakukan berbagai lompatan transformasi besar, mulai dari digitalisasi sistem layanan, pembaruan produk, hingga adaptasi budaya perusahaan yang relevan dengan perkembangan zaman.
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