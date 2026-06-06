27 Tahun PNM, 70 Ribu Insan dan Satu Langkah Besar Membangun Budaya Kerja Apresiatif Melalui PNM Excellence Awards 2026

Program PNM Excellence Award 2026 dihadirkan untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih produktif, kolaboratif, dan adaptif melalui pengakuan terhadap insan-insan yang telah menunjukkan kontribusi terbaiknya/(Istimewa).
JawaPos.com - Transformasi perusahaan tidak selalu dimulai dari perubahan besar yang terlihat dari luar. Sering kali, perubahan justru tumbuh dari dalam: dari cara karyawan bekerja, saling menghargai, berbagi praktik baik, hingga berani menghadirkan inovasi di ruang kerjanya masing-masing.
Setelah 27 tahun berdiri, dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM membutuhkan budaya kerja yang bukan hanya kuat, tetapi juga hidup dalam keseharian.
Budaya itu tercermin dari insan PNM yang terus belajar, bekerja dengan empati, saling mendukung, melayani nasabah sepenuh hati, serta berani menghadirkan inovasi dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.
Dalam semangat itulah PNM Excellence Award 2026 dihadirkan, bukan hanya sebagai ruang apresiasi, tetapi sebagai katalisator transformasi budaya kerja internal. Program ini menjadi cara PNM untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih produktif, kolaboratif, dan adaptif melalui pengakuan terhadap insan-insan yang telah menunjukkan kontribusi terbaiknya.
Dengan tema “The Symphony of Excellence”, PNM ingin menggambarkan bahwa kinerja unggul tidak lahir dari satu orang saja, melainkan dari harmoni peran, kerja sama, dan semangat bersama di seluruh lini perusahaan.
Kegiatan ini juga menjadi penggerak untuk mempercepat lahirnya budaya kerja berbasis kinerja atau performance driven culture. Melalui ruang ini, praktik baik yang sebelumnya tumbuh di satu unit kerja dapat menjadi inspirasi bagi unit lainnya. Inovasi yang berhasil diterapkan dapat direplikasi, semangat kepemimpinan dapat diselaraskan, dan rasa bangga sebagai insan PNM dapat terus dibangun.
Dengan begitu, transformasi tidak berhenti sebagai arahan, tetapi bergerak menjadi kebiasaan yang hidup dalam cara kerja sehari-hari.
Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa perubahan budaya kerja membutuhkan ruang yang mampu menggerakkan, menginspirasi, dan memberi contoh nyata.
“PNM Excellence Award 2026 adalah sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang terus bergerak maju. Apresiasi bukan hanya tentang memberikan penghargaan, tetapi tentang menyalakan semangat agar setiap insan PNM berani berinovasi, saling belajar, dan membawa praktik baik ke lingkungan kerjanya. Setelah 27 tahun berdiri dan kini sudah lebih dari 70 ribu insan PNM, transformasi harus tumbuh dari kolaborasi dan kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Kindaris.
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