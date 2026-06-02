Merajut Kehidupan dari Titik Terendah, Kisah Perjuangan Ibu Ila Bersama PNM Mekaar

JawaPos.com — Di masa pandemi Covid-19, hidup Ila sempat berada pada titik yang tidak pernah ia bayangkan. Penghasilan keluarga terguncang setelah sang suami terkena pemutusan hubungan kerja, sementara kondisinya sedang hamil dan kebutuhan rumah tangga erta masa depan pendidikan anak tetap harus disiapkan.

Di tengah keadaan yang serba terbatas, Ibu Ila tidak ingin terus terjebak dalam rasa pasrah. Ia mulai merajut kembali hidupnya melalui PNM Mekaar, dengan keberanian sederhana untuk membuka jalan baru bagi keluarganya, menjadi seorang penjahit.

Kisah Ila menjadi potret perempuan prasejahtera yang berusaha bangkit di tengah masa paling sulit. Melalui PNM Mekaar, ia mendapatkan akses permodalan untuk membeli mesin jahit sebagai langkah awal membangun usaha dari rumah. Mesin jahit itu bukan sekadar alat kerja, tetapi menjadi harapan baru.

Dari tangan yang terus belajar dan bekerja, Ibu Ila mulai menerima pesanan jahitan, memperbaiki pakaian, hingga perlahan membangun kepercayaan pelanggan di sekitarnya.

“Saya tidak bisa hidup seperti ini terus, pasrah sama keadaan. Saya harus bangkit. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, karena program PNM Mekaar sangat bermanfaat bagi UMKM di Indonesia. Dari program ini, saya bisa menyekolahkan anak saya dan memiliki rumah yang layak,” ujar Ibu Ila.

Baca Juga:Klasterisasi Buah Pala Jadi Strategi PNM Perkuat Ekonomi Perempuan Berbasis Potensi Lokal

Kalimat itu lahir dari perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Ada masa ketika pesanan belum datang, pendapatan belum menentu, dan kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Namun, melalui pendampingan dan pertemuan kelompok Mekaar, Ibu Ila menemukan ruang untuk terus belajar, berusaha, dan percaya bahwa hidupnya bisa berubah.

Kini, hasil dari perjuangan Ibu Ila mulai terasa. Dari usaha menjahit yang dirintis di masa sulit, ia mampu membantu perekonomian keluarga, menyekolahkan anak, dan membangun kehidupan yang lebih layak.