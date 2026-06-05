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Agfi Sagittian
Sabtu, 6 Juni 2026 | 00.57 WIB

HKI Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana. (Agfi/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana. (Agfi/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tak ingin target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya menjadi angka di atas kertas, pemerintah bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyiapkan langkah konkret melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri.

Tim ini diharapkan mampu memangkas berbagai hambatan yang selama ini menghambat masuknya investasi dan pengembangan industri nasional.

Ini merupakan implementasi agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

HKI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan Kementerian/Lembaga Terkait Lainnya mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk mendorong realisasi RPJMN dan PSN di Indonesia.

Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Tim Percepatan dimaksudkan sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif, guna mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional, antara lain terkait perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur, serta penataan ruang dan lahan industri,” ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana.

HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing bangsa.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global.

Sekaligus mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, mempercepat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata, mengurai bottleneck struktural sektor industri, dan memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

HKI menyampaikan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki momentum historis untuk melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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