Pemerintah Janji Tak Ada Jalur “Ordal” di Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih

JawaPos.com – Pemerintah memastikan tidak ada jalur orang dalam alias ordal, dalam proses rekrutmen nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan menegaskan seluruh proses berjalan tanpa jalur khusus.

Bahkan ia memastikan dalam setiap proses rekrutmennya tidak ada pihak yang bisa menjamin kelulusannya.

“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Kamis (16/4).

Ia menekankan bahwa pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi panselnas, yakni phtc.panselnas.go.id dan tidak dipungut biaya.

Karena itu, masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Kalau ada yang minta imbalan dan menjanjikan lulus, itu jelas penipuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan hanya pelamar yang memenuhi kriteria yang akan lolos seleksi.

Adapun syarat utama meliputi lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan, IPK minimal 2,75, serta usia maksimal 35 tahun.