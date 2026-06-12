Viral Isu Tarif Tol Nganjuk-Banyumanik Naik, ini Penjelasan Resmi Jasamarga

JawaPos.com - PT Jasamarga Transjawa Tol, buka suara terkait dengan informasi yang beredar di media sosial dan media online mengenai tarif perjalanan dari Gerbang Tol (GT) Nganjuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono menuju GT Banyumanik Jalan Tol Semarang-Solo.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan, informasi yang menyebutkan adanya kenaikan tarif tol pada perjalanan dari GT Nganjuk menuju GT Banyumanik adalah tidak benar.

“JTT menegaskan bahwa tidak terdapat penyesuaian tarif yang dikaitkan dengan periode kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada ruas-ruas jalan tol yang dilalui dalam perjalanan tersebut,” ujar Ria saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (12/6).

Ria menjelaskan, besaran tarif yang tercantum pada struk transaksi merupakan tarif yang telah berlaku pada masing-masing ruas jalan tol. Nominal tersebut merupakan akumulasi tarif dari beberapa ruas jalan tol yang dilalui pengguna jalan, sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan.

“Tarif perjalanan Nganjuk menuju Banyumanik bukan merupakan tarif dari satu ruas jalan tol saja, melainkan akumulasi dari beberapa ruas yang dilintasi pengguna jalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam perjalanan tersebut, pengguna jalan melewati Ruas Jalan Tol Ngawi-Kertosono yang dikelola PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), Ruas Jalan Tol Solo–Ngawi yang dikelola PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), serta Ruas Jalan Tol Semarang–Solo yang dikelola PT Trans Marga Jateng (TMJ).

Ria menambahkan, nilai transaksi yang muncul pada struk merupakan hasil penjumlahan tarif antarruas berdasarkan rute perjalanan pengguna jalan. Dengan demikian, nominal akhir pada struk tidak dapat dilihat sebagai tarif tunggal dari satu ruas jalan tol.