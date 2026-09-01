Inflasi Jatim Agustus 2026 Tembus 3,32 Persen Dipicu Emas dan Daging Ayam

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati. Foto: Dadang Kurnia/JawaPos.com
JawaPos - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat inflasi tahunan (YoY) Agustus 2026 mencapai 3,32 persen.
Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyebut inflasi bulanan (MtM) Agustus 2026 sebesar 0,34 persen. Inflasi tahun kalender (YtD) tercatat 1,82 persen.
"Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama pendorong inflasi yaitu daging ayam ras," ujar Herum dalam paparannya, Selasa (1/9).
Herum melanjutkan, dua kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi Jatim adalah makanan, minuman, tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,36 persen dan menjadi penyumbang terbesar, yaitu 1,20 persen secara YoY. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya 9,09 persen dan menyumbang 0,64 persen YoY.
Secara rinci, sejumlah komoditas mendorong inflasi Jatim tahunan. Emas perhiasan memberi andil terbesar dengan inflasi 0,52 persen.
Kemudian daging ayam ras berkontribusi 0,29 persen, bensin 0,24 persen, dan angkutan udara 0,20 persen. Daging sapi, cabai rawit, dan minyak goreng masing-masing menyumbang 0,13 persen. Beras memberikan andil sebesar 0,11 persen.
Tekanan inflasi Jatim tahunan sedikit diredam dengan turunnya harga sejumlah komoditas. Bawang merah memberi andil deflasi 0,18 persen dan telur ayam ras 0,11 persen. Kelapa dan tomat memberikan andil masing-masing 0,05 dan 0,02 persen.
Pada Agustus 2026, dari 11 kota IHK di Jatim, inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 3,99 persen. Inflasi terendah tercatat di Banyuwangi sebesar 2,69 persen.
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Jawa Pos
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