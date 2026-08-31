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Syahrul Yunizar
Senin, 31 Agustus 2026 | 18.37 WIB

Insiden di Peresmian Jembatan Pongpet Pangandaran, Tali Sling Kiri Lepas Akibat 50 Orang Melintas

Kondisi Jembatan Pongpet di Pangandaran pasca insiden dalam peresmian pada pada Minggu (30/8). (TNI AD) - Image

Kondisi Jembatan Pongpet di Pangandaran pasca insiden dalam peresmian pada pada Minggu (30/8). (TNI AD)

JawaPos.com - Peresmian Jembatan Gantung Pongpet di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu (30/8) diwarnai insiden. Tali sling bagian kiri jembatan lepas karena tidak kuat menahan beban 50 orang yang melintas secara bersamaan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa insiden tersebut mengakibatkan jembatan yang dibangun oleh Kodim 0625/Pangandaran berubah posisi. Namun, dia menipis informasi yang menyebut jembatan tersebut ambruk.

”Kondisi yang terjadi bukan merupakan keruntuhan atau ambruknya keseluruhan struktur jembatan. Struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya, sementara bagian yang mengalami kendala adalah tali sling pada sisi kiri yang terlepas dari sistem pengikat utama,” kata dia pada Senin (31/8).

Menurut Donny, saat insiden terjadi, jembatan tersebut dilintasi oleh masyarakat dengan jumlah mencapai 50 orang. Dia menyebut, jumlah itu melampaui kapasitas sudah ditentukan dan telah diinformasikan pada papan pemberitahuan yang terpasang di sekitar jembatan.

”Tali sling pada sisi kiri jembatan terlepas dari pengikat utama dan menyebabkan jembatan menjadi miring,” imbuhnya.

Sebelum insiden tersebut, Kodim 0625/Pangandaran telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat papan pemberitahuan di sisi jembatan. Dalam papan pemberitahuan itu tertulis jelas bahwa jembatan gantung itu seharusnya dilintasi 3 orang atau 1 sepeda motor secara bergantian.

”Namun, antusiasme warga setelah prosesi peresmian menyebabkan ketentuan tersebut tidak diindahkan. Peristiwa terjadi saat jajaran Forkopimda bersama masyarakat bergerak menuju lokasi acara setelah prosesi pengguntingan pita oleh bupati Pangandaran,” jelasnya.

Donny memastikan bahwa pasca insiden, Kodim 0625/Pangandaran bersama Dinas PUPR Kabupaten Pangandaran langsung bergerak melakukan penanganan. Jembatan gantung itu saat ini belum dibuka kembali untuk masyarakat dan masih menjalani perbaikan serta evaluasi teknis.

”Untuk memastikan keamanan dan kelayakannya sebelum kembali dapat digunakan,” kata dia.

Evaluasi tersebut meliputi pemeriksaan kekuatan struktur, sistem pengikat tali sling, serta kapasitas maksimal jembatan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk memastikan seluruh komponen konstruksi dalam kondisi aman sekaligus menyempurnakan pengaturan penggunaan jembatan ke depan.

Editor: Bintang Pradewo
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