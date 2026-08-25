BMKG Sebut Kualitas Udara Berbahaya Akibat Asap Karhutla

JawaPos.com - Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau, mengingatkan kualitas udara Kota Pekanbaru berbahaya menyusul kabut asap yang menyelimuti kota menyusul bencana kebakaran lahan dan hutan dengan jarak pandang sekitar 2 kilometer.

Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Ranti Kurniati, di Pekanbaru, Selasa, menyampaikan bahwa jarak pandang tersebut berdasarkan pembaruan data sejak Senin (24/8) pukul 16.00 WIB. Terpantau Kota Pekanbaru 2 km dengan asap, Rengat 2 km berasap serta Pelalawan 5 km dan Tambang 3 km berasap.

Menurut dia, akibat asap tersebut kualitas udara di Kota Pekanbaru berdasarkan PM 2,5 sejak Selasa dini hari menyentuh level berbahaya. Angkanya sempat mencapai 508,8 mikrogram per meter kubik pada pukul 01.00 WIB.

Sementara itu, jumlah titik panas di Sumatera pada Senin (24/8) terpantau sebanyak 2.193 titik. Terbanyak berada di Sumatera Selatan dengan 1.207 titik diikuti Provinsi Riau 393 titik.

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Sisanya berada di Jambi (262), Lampung (138), Bangka Belitung (77), Kepulauan Riau (57), Bengkulu (19), Sumatera Utara (18), Sumatera Barat (13), dan Aceh (9).

Untuk Provinsi Riau titik panas terbanyak berada di Kabupaten Pelalawan yakni 153 titik diikuti Kabupaten Inderagiri Hilir (140). Sisanya di Bengkalis (32), Inderagiri Hulu (26), Kampar (12), Siak (6), Rokan Hulu (6), Kepulauan Meranti (3), Kota Pekanbaru (3), dan Kuantan Singingi (1).