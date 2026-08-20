Gintangan Bamboo Attraction, Cara Desa di Banyuwangi Promosikan Sentra Kerajinan Bambu

JawaPos.com - Salah satu desa di Banyuwangi, Desa Gintangan Kecamatan Rogojampi dikenal sebagai desa pengrajin anyaman bambu. Mengenalkan sekaligus mngangkat potensinya, desa ini menggelar Gintangan Bamboo Attraction.

Gintangan Bambu Atraction yang berlangsung di sepanjang jalan Desa Gintangan berlangsung meriah, Rabu (19/8/2026). Event ini mendapat atensi dari banyak masyarakat Banyuwangi untuk melihat antusiasme gotong royong warga Gintangan menggelar event tahunan tersebut.

Para warga mulai balita hingga orang tua antusias menampilkan kreasi aneka kerajinan bambu yang sangat atraktif. Mereka menyuguhkan aneka kerajinan bambu hingga diparadekan dalam sebuah karnaval.

Dikenal sebagai sentra kerajinan bambu, warga setempat seolah ingin menunjukkan kekayaan kerajinan bambu mereka.

"Karnaval bambu ini sangat kita tunggu. Bambu-bambu yang dianyam oleh pengrajin sini dengan bangga kami tunjukkan ke banyak orang," kata Holiah, salah satu pengrajin bambu setempat.

Dia mengaku lima hari dalam sepekan menganyam bambu menjadi peralatan rumah tangga. Ada yang dibentuk tenong, ayakan bambu, hingga tampah bambu.

"Rutin diambil truk ke mari. Ada yang kirim Bali juga," kata Holiah.

Bambu merupakan potensi lokal yang menjadi sumber penghidupan warga Gintangan sejak puluhan tahun lalu. Warga setempat membuat aneka kerajinan bambu mulai dari peralatan dapur, furnitur elegan hingga aksesoris modern. Pemasarannya menjangkau market lokal, nasional bahkan ke sejumlah negara seperti ke Jerman, Maldives dan lainnya.

"Produk kerajinan bambu Gintangan merupakan hasil produk hilirisasi yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Hilirisasi ini akan memperkuat daya saing sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.