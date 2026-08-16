5.000 orang Mengungsi Akibat Gempa M 7,7 NTT: Butuh Bantuan Tenda Hingga Beras

JawaPos.com - Lebih dari 5.000 warga terpaksa mengungsi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8).

Para penyintas kini berada dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan pasokan bantuan logistik mendesak, mulai dari puluhan tenda darurat hingga 30 ton beras.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi eskalasi jumlah penyintas dan kebutuhan logistik dasar tersebut.

"Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat," ujar Berton dalam keterangan resminya, Minggu (16/8).

Kebutuhan Mendesak Penyintas di Pengungsian Kondisi penyintas di lapangan, khususnya di Kabupaten Manggarai, kian memprihatinkan. Selain puluhan tenda darurat dan 30 ton beras, para pengungsi sangat memerlukan obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih berupa tandon, hingga genset untuk kebutuhan listrik dasar.

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Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per Minggu (16/8) pukul 00:00 WIB, Kabupaten Sikka menjadi titik konsentrasi pengungsi terbesar di NTT dengan total 3.356 jiwa.

Sebanyak 1.356 jiwa menempati GOR Samador, sementara 2.000 jiwa sisanya mengungsi secara mandiri di 10 titik pengungsian.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai mencatat total 2.078 jiwa pengungsi. Ratusan warga lainnya tercatat bertahan di Nagekeo sebanyak 500 jiwa, serta sebagian mengungsi hingga ke luar wilayah NTT, yaitu Kabupaten Bima dan Kepulauan Selayar.