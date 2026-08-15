11 Gardu Induk Pulih Pasca-Gempa NTT, PLN Prioritaskan Bandara dan RSUD

JawaPos.com - PT PLN (Persero), memastikan 11 Gardu Induk (GI) yang terdampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah sukses dipulihkan dan kembali beroperasi normal.

General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, mengatakan Hingga pukul 18.30 WITA (17.30 WIB), progres pemulihan kelistrikan menunjukkan hasil signifikan.

"Sementara pada jaringan distribusi, sebanyak 2.723 gardu dari total 3.478 gardu terdampak telah kembali beroperasi dan menyalurkan listrik kepada sekitar 441 ribu pelanggan," ujar Eko dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (15/8).

Eko mengatakan, keberhasilan pemulihan transmisi dan gardu induk menjadi kunci PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik ke berbagai fasilitas publik yang krusial. Fasilitas transportasi seperti bandar udara serta fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak menjadi prioritas PLN.

Ia menegaskan bahwa seluruh personel PLN di lapangan akan terus bekerja hingga sistem kelistrikan kembali pulih 100 persen.

“Seluruh tim PLN bekerja tanpa henti di lapangan. Kami mengutamakan pemulihan fasilitas vital terlebih dahulu agar penanganan bencana dan layanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan normal. Komitmen kami adalah menghadirkan kembali aliran listrik secepat dan seaman mungkin bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Eko menyebut, saat ini, tim PLN masih terus melakukan penyisiran dan perbaikan pada jaringan distribusi yang terdampak longsoran maupun patahan tiang. PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta turut mendoakan agar seluruh proses pemulihan berjalan lancar.

Upaya yang dilakukan PLN untuk memulihkan listrik setelah terjadinya gempa mendapatkan apresiasi dari sejumlah pelanggan. Salah satunya adalah RSUD Bajawa yang telah dipastikan mendapatkan pasokan listrik secara andal guna mendukung penanganan medis korban gempa dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur RSUD Bajawa, Heronimus Due, menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Menurutnya, keandalan listrik sangat menentukan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan perawatan intensif maupun tindakan bedah darurat pascagempa.