Pelajar di Bondowoso Ramai-Ramai Buang MBG, Kepsek Ungkap Fakta Keterlambatan Akibat Kunjungan Wakil Menteri

Tangkapan layar sejumlah pelajar di Mts Negeri 4 Bondowoso membuang MBG. (Radar Jember)
JawaPos.com - Aksi sejumlah pelajar membuang makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam gerobak pasir viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di MTs Negeri 4 Bondowoso.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah siswa berseragam putih-biru bergantian membuang nasi dari wadah ompreng ke sebuah gerobak pasir. "MBG, MBG, ini MBG-nya," ujar suara seorang pria dalam rekaman video tersebut.
Dilansir Radar Jember (Jawa Pos Group), video itu direkam di lingkungan MTs Negeri 4 Bondowoso, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Senin (20/7).
Hingga berita ini ditulis, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tumpeng, Kecamatan Wonosari, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait video tersebut.
Sementara itu, Kepala MTs Negeri 4 Bondowoso Qurniyatul Fatiya menjelaskan, makanan yang terlihat dibuang dalam video merupakan sisa makanan para siswa, bukan paket MBG yang masih utuh.
Ia menerangkan, pada hari kejadian distribusi MBG ke sekolah mengalami keterlambatan karena akses jalan utama ditutup menyusul kunjungan Wakil Menteri.
Akibatnya, kendaraan pengangkut makanan harus mencari jalur alternatif sehingga tiba lebih lambat dari jadwal.
"Akibatnya, anak-anak sudah telanjur membeli makanan di kantin. Makanan yang ada di video itu adalah sisa dari yang dimakan, bukan makanan utuh yang sengaja dibuang," ujarnya.
Menurut Qurniyatul, sisa makanan tersebut sedianya akan dikumpulkan guru untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak itik. Ia juga menegaskan pihak sekolah tidak pernah membuat maupun menyebarkan rekaman video tersebut.
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