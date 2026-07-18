Kogabwilhan III Evakuasi Bangkai Pesawat AMA Air PK-RCY dari Lapter Balinggama Yahukimo

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto (tengah) memimpin evakuasi puing pesawat AMA Air di Lapter Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (18/7/2026). (TNI)
JawaPos.com - Usai insiden pembakaran oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), bangkai pesawat PK-RCY milik AMA Air dievakuasi pada Sabtu (18/7).
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen Lucky Avianto turun langsung memimpin proses evakuasi di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan.
”Kami mengevakuasi puing-puing Pesawat Pilatus dengan nomor registrasi PK-RCY milik AMA Air yang dibakar dan pilot pesawat Nicholas F. Gosselin dibunuh oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM),” kata dia kepada awak media.
Tidak hanya mengandalkan para prajurit, evakuasi dilakukan bersama-sama oleh tokoh agama dan masyarakat setempat.
Mereka bahu-membahu mengevakuasi puing-puing pesawat yang dibakar oleh TPNPB OPM hingga rusak parah.
Evakuasi dan pembersihan sisa pesawat dipercepat, agar jalur transportasi satu-satunya dari dan ke Balinggama kembali normal.
”Sehingga masyarakat khususnya gereja di seluruh dunia, dapat memberikan pelayanan kembali bagi umat dan logistik serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat kembali normal,” lanjut Lucky.
Menurut Lucky, puing-puing pesawat itu menjadi bukti bahwa TPNPB-OPM sangat biadab. Mereka tega menyerang pilot yang tidak bersalah hingga meninggal dunia.
Dia menyatakan bahwa OPM adalah musuh bersama yang kerap kali berbuat di luar batas kemanusiaan.
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”Mengingat kekejian OPM telah menginjak-injak norma moral, budaya, adat dan agama, yang dijunjung oleh semua umat manusia yang beradab di dunia,” jelasnya.
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