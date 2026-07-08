Gempa M 5,3 Guncang Selat Sunda Dini Hari, Getaran Terasa hingga Tangsel dan Sumatera

JawaPos.com - Masyarakat di wilayah Selat Sunda hingga Tangerang Selatan (Tangsel) dan sebagian Pulau Sumatera dikagetkan oleh guncangan gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 5,3 pada Rabu (8/7) dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa gempa yang terjadi pada pukul 02.44 WIB ini berpusat di laut, namun tidak berpotensi memicu gelombang tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa terletak pada koordinat 6,83° LS dan 105,04° BT. Lokasi tepatnya berada di laut dengan jarak 62 kilometer arah Barat Daya Sumur, Banten, pada kedalaman 43 kilometer.

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Dilihat dari lokasi dan kedalamannya, BMKG menyatakan ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi.

Hasil analisis sumber juga menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Dampak Guncangan: Warga Tangsel hingga Sumatera Heboh di Media Sosial

Meskipun BMKG merilis dampak guncangan terbesar berada di daerah Sumur (skala IV MMI) dan Pandeglang (skala III MMI), efek getaran ternyata merambat sangat jauh.

Pantauan di media sosial X (sebelumnya Twitter), terdapat warga Tangsel hingga Sumatera yang mengaku terbangun dari tidur karena guncangan yang cukup intens.

"TANGSEL GEMPA??? berasa bgt," tulis akun @szcexxx beberapa saat setelah kejadian.