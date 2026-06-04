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Novia Herawati
Jumat, 5 Juni 2026 | 01.34 WIB

Mendaki Gunung Semeru Lewat Jalur Ilegal, Remaja 18 Tahun Jatuh ke Jurang 300 Meter

Tim SAR gabungan berjibaku untuk mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh di jurang Gunung Semeru. (Dokumentasi Basarnas Surabaya) - Image

Tim SAR gabungan berjibaku untuk mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh di jurang Gunung Semeru. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Seorang pendaki bernama Cakra, 18 tahun, mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Semeru. Ia dilaporkan terperosok ke jurang hingga patah kaki. Proses evakuasi hingga kini masih berlangsung.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, remaja tersebut mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa secara ilegal melalui jalur Candi Jawar, di Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi adanya seorang pendaki terjatuh di jurang lereng Gunung Semeru pada Selasa sore, 2 Juni 2026.

"1 tim rescue dari Unit Siaga SAR Malang telah dikerahkan pada Selasa malam untuk melakukan proses evakuasi korban. Kemudian 1 unit rescue tambahan diberangkatkan dari kantor SAT Surabaya," ujarnya, Kamis (4/6).

Tim tambahan ini diberangkatkan untuk mendukung tim SAR gabungan dengan membawa tambahan peralatan High Angle Rescue Technique (HART) serta starlink untuk mempermudah komunikasi antar personil.

Sementara itu, Koordinator Unit Siaga SAR (USS) Malang, Imam Nahrowi menuturkan jalur pendakian dan tebing yang terjal membuat tim SAR gabungan kesulitan untuk mengevaluasi korban di jurang.

“Kondisi jalur pendakian yang harus dilalui medannya terjal dan banyak jurang yang curam sehingga selain jarak yang jauh, tim juga harus berhati hati saat naik ke lokasi evakuasi korban” terang Imam.

Pada Rabu malam (3/6), Tim SAR gabungan berupaya menuju tebing terdekat dari posisi korban terjatuh. Namun, perjalanan tersebut terpaksa dihentikan karena kabut tebal yang menutupi pandangan.

"Perjalanan kemarin malam terpaksa dihentikan karena keterbatasan visibility. Pandangan tertutup kabut saat malam sehingga beresiko tinggi bila perjalanan dilanjutkan (menuju tebing)," imbuhnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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