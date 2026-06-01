Ryandi Zahdomo
Senin, 1 Juni 2026 | 18.14 WIB

Update Ledakan Bom Perang Dunia II di Biak: 5 Tewas, 3 Hilang, 55 Mengungsi

Ledakan diduga bom sisa Perang Dunia II ledakkan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Distrik Biak Kota, Papua, Minggu (31/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sebuah ledakan dahsyat yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II meledak di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.

Insiden yang terjadi pada Minggu (31/5) sekitar pukul 14.45 WIT ini mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, hingga puluhan warga terpaksa mengungsi.

Berikut adalah update terbaru mengenai daftar korban tewas, korban hilang, serta dampak kerusakan akibat ledakan bom Perang Dunia II di Biak Numfor.

Daftar Korban Tewas dan Hilang Ledakan Bom di Biak
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, tercatat ada 5 korban meninggal dunia (MD) dalam insiden ini. Seluruh jenazah saat ini berada di RSUD Biak dan direncanakan dimakamkan hari ini di TPU Surido, Distrik Biak Kota.

Identitas Korban Meninggal Dunia:

  1. Deflin Raubaba (41 th)
  2. Moris Raubaba (24 th)
  3. Karmila Ayorbaba (25 th) 
  4. Israel Raubaba (7 th)
  5. Isril Raubaba (5 th)

Sementara itu, proses pencarian masih terus dilakukan karena masih ada 3 warga yang dinyatakan belum ditemukan. Petugas juga menemukan beberapa potongan tubuh di sekitar lokasi yang kini sudah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Biak.

Identitas Korban yang Belum Ditemukan:

  1. Yulanus Raubaba (26 th)
  2. Lai Madura (45 th)
  3. Anis Marandof (27 th)

Selain korban tewas dan hilang, ledakan hebat ini juga menyebabkan 19 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan medis.

"Korban meninggal dunia 5 orang rencananya dimakamkan hari ini," ujar Cahyo kepada JawaPos.com, Senin (1/6).

Sementara, petugas juga telah menemukan sejumlah potongan tubuh manusia dan telah dievakuasi ke RSUD Biak.

"Korban belum ditemukan 3. Beberapa potongan tubuh ditemukan dan di kamar jenazah RSUD Biak," katanya.

Dampak Kerusakan dan Puluhan Warga Mengungsi
Daya ledak bom sisa perang ini terbilang cukup besar hingga menghancurkan pemukiman warga. Tercatat ada 9 rumah di sekitar titik ledakan yang mengalami rusak berat atau hancur total, serta 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan.

