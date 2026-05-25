PPP Banten Siap Rebut Kembali Kursi Pimpinan DPRD

JawaPos.com – Semangat kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten kembali digaungkan. Ketua DPW PPP Banten, Siti Julaiha menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka'bah di Tanah Jawara.

Pernyataan tersebut disampaikan perempuan yang akrab disapa Neng Julaiha (NJ) usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP se-Banten yang berlangsung di Gapura Indra Function Hall, Kota Serang, Senin (25/5).

Menurutnya, PPP Banten menargetkan peningkatan perolehan suara secara signifikan pada Pemilu mendatang. Target besar yang ingin dicapai adalah mengembalikan posisi strategis partai, termasuk merebut kembali kursi pimpinan DPRD di sejumlah daerah hingga tingkat provinsi.

“Target kita tentu ingin mengembalikan perolehan suara itu menjadi semaksimal mungkin sehingga bisa menorehkan prestasi menjadi pimpinan DPRD Provinsi kembali,” ujarnya.

Neng Julaiha menegaskan optimisme menjadi modal utama dalam upaya membesarkan partai. Ia meyakini PPP masih memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Banten.

“Sangat optimis, harus optimis dong. Kalau tidak optimis kita tidak melaksanakan musyawarah cabang,” tegasnya.

Selain memperkuat konsolidasi internal, wilayah Tangerang Raya disebut menjadi salah satu fokus utama pengembangan kaderisasi PPP. Saat ini, DPW PPP Banten tengah menyiapkan kader-kader potensial melalui pelaksanaan Muscab di berbagai daerah.

“Insya Allah kita juga sedang menyiapkan kader-kader di muscab yang sangat potensial,” katanya.

Menurutnya, sejarah panjang PPP di Banten menjadi modal penting untuk membangkitkan kembali kejayaan partai. Ia menilai capaian PPP yang pernah menduduki posisi pimpinan DPRD dapat kembali diraih jika seluruh kader mampu bergerak secara solid dan terorganisir.