Dhimas Ginanjar
Minggu, 17 Mei 2026 | 00.13 WIB

Dukung Produktivitas Petani, Polri Kembangkan Briket Tongkol Jagung dan Teknologi Pengering

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara Panen Raya Jagung serentak. (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi yang dikembangkan Polri untuk mendukung sektor pertanian. Inovasi tersebut mencakup pemanfaatan limbah pertanian hingga teknologi peningkatan produktivitas.

Pemaparan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Salah satu inovasi yang disorot adalah pemanfaatan hasil samping pertanian. Polri bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mengolah tongkol jagung menjadi bahan bakar alternatif.

Produk tersebut dikembangkan dalam bentuk briket dengan nama Miracle Carbon. Inovasi ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

“Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar,” kata Sigit.

Selain memanfaatkan limbah pertanian, Polri juga mengembangkan inovasi di sektor pupuk. Kapolri menyebut adanya pupuk Presisi berbasis batu bara yang diklaim dapat meningkatkan kualitas tanah.

Menurutnya, pupuk tersebut mampu menaikkan tingkat pH tanah sekaligus memulihkan unsur hara. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan kesuburan lahan pertanian.

“Sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman,” ujar Sigit.

Kapolri menyebut inovasi pupuk ini telah diterapkan di lahan pertanian jagung. Uji penerapan dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Papua.

Tak hanya itu, Polri juga memperkenalkan sejumlah teknologi pendukung pertanian lainnya. Inovasi ini ditujukan untuk membantu proses pascapanen dan efisiensi produksi.

